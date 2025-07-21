Suriye'deki çatışmalar: Süveyda'da ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi
Suriye İnsan Hakları Ağı, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 558'e ulaştığını bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 558'e çıktığını bildirdi.
Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-20 Temmuz'da Süveyda'daki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi.
Hayatını kaybedenler arasında 11 çocuk, 17 kadın, 6 sağlık personeli ve 2 medya çalışanı yer aldı.
YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI
SNHR ayrıca, 783'ten fazla kişinin farklı derecelerde yaralandığını da ifade etti.
Suriye İnsan Hakları Ağı, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişinin yaşamını yitirdiğini, 436'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.
Süveyda'daki çatışmalar
Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Suriye güvenlik güçleri de bölgeye müdahale etti.
Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı bazı Dürzi güçler ateşkesi bkabul etmedi.
Çatışmalar devam ederken İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.
Sağlanan ateşkesin ardından geçici Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret güçlerinin kentten çıkmasını sağladı.
Bedevi aileler, 21 Temmuz sabahı bölgeden tahliye edilmeye başlandı.