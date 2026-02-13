Suriye'deki IŞİD'lilerin Irak'a nakli tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki IŞİD mensuplarının Irak'a naklinin dün gece tamamlandığını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta başlayan ve 23 gün süren süreçte 5 bin 700'den fazla IŞİD mensubu erkeğin Irak'a nakledildiği belirtildi.

Suriye'deki IŞİD mensuplarının Irak'a naklinin dün akşam yapılan uçuşla tamamlandığı ifade edildi.

IŞİD mensuplarının Irak'a sevkinin ABD ve koalisyon güçleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Irak yönetimine teşekkür ettiği ve IŞİD mensuplarının naklinin "bölgesel güvenlik için hayati önem taşıdığını" dile getirdiği aktarıldı.