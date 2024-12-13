Suriye'deki Rus birlikleri, Lazkiye'ye çekiliyor: Hımeymim Hava Üssü'nün önemi ne?

Suriye'de Rus birlikler, konuşlu oldukları başkent Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü'ne konvoy halinde çekiliyor.

AA'nın aktardığına göre, Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye'deki Rus güçlerinin konuşlu oldukları Şam ve Humus'tan çekilmeleri sürüyor.

Rus askerleri, büyük ve kimisi zırhlı askeri araçların yanı sıra römorklu kamyonların bulunduğu konvoyla Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne gidiyor.

Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.

ASKERİ ÜSSÜN ÖNEMİ

Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü, Moskova'nın askeri, siyasi ve stratejik hedefleri için önem taşıyor.

Rusya ile Beşar Esad yönetimindeki Suriye arasında 26 Ağustos 2015’te imzalanan anlaşma doğrultusunda, Rus uçakları ve askerleri Hmeymim Üssü'ne yerleşmişti.

Hımeymim Hava Üssü, Rusya'nın Akdeniz'deki tek askeri üssü olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca üs, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarını gerçekleştirdiği ve askeri desteği sağladığı ana merkezlerden biri oldu. Hımeymim Hava Üssü, savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandığı, hava saldırılarının başlatıldığı bir merkez olurken, Moskova'nın Suriye'ye yönelik lojistik ve mühimmat tedarik hatları için bir geçiş noktası olarak kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017 yılında Hımeymim Hava Üssü'nü ziyaret etmişti. Ziyarette Beşar Esad yer almıştı.

GEÇİCİ HÜKÜMET İLE TEMAS KURULDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Bogdanov, başkent Moskova'da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını belirten Bogdanov, "Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü" dedi.

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, IŞİD ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve IŞİD'in kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün "terörle mücadelede önemli rol oynadığını" ifade etti.