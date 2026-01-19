Suriye'deki Türk üniversiteleri mezunları hakkında karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Suriye’nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır" dedi.

Özvar, Suriye’nin kuzeyindeki Türk üniversiteleri mezunlarının diplomaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamasında, Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Özvar, bu adımın, "hakların korunması ve akademik kazanımların güvence altına alınması açısından önem taşıdığını" vurguladı.