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Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret: Şeybani, Erdoğan'la görüştü

Suriye’deki cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Güncel
  • 15.01.2025 17:36
  • Giriş: 15.01.2025 17:36
  • Güncelleme: 15.01.2025 17:41
Kaynak: AA
Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret: Şeybani, Erdoğan'la görüştü

Suriye’deki cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşme, Aralık’ta Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ liderliğindeki cihatçıların oluşturduğu yönetimin Ankara’ya yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

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