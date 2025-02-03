Suriye'deki yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Colani yarın Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Colani'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Colani'yi davet etmişti.
Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el -Colani (Ahmet eş-Şara), yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Colani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Söz konusu ziyaretin yarın Ankara'ya yapılacağı ifade edilen açıklamada, davetin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı vurgulandı.
Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirten Altun, "Görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir" sözlerini kullandı.
Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."
Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler…