Suriye'deki yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Colani yarın Türkiye'ye geliyor

Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el -Colani (Ahmet eş-Şara), yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Colani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Söz konusu ziyaretin yarın Ankara'ya yapılacağı ifade edilen açıklamada, davetin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı vurgulandı.

Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirten Altun, "Görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir" sözlerini kullandı.

Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."