Suriye'den Ankara'ya "normalleşme" yanıtı: 2011 öncesine vurgu yapıldı

Suriye haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile normalleşme konusundaki açıklamasının bir nüshasını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, ilişkilerin normalleşmesinin 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığına vurgu yapıldı.

Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığı yönünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkiye dayandığına dikkat çekildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bugün bir nüshası ulaşan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye’ye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister.

Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca dayanıyordu ve hala da öyle. Buna dayanarak Suriye, kendisi ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekliydi."

"İLİŞKİLERİ DÜZELTME GİRİŞİMLERİ İKİ HALKIN ORTAK ÇIKARI"

Suriye'nin Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri göz önünde bulundurduğu ifade edilen açıklamada, "Bu girişimlerin sonucunun medyanın bir hedefi olmadığına inanıyor. Aksine, mevcut gerçeklere dayanan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yönlendiren, temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayanan amaca yönelik bir yoldur. Kendi güvenliklerini ve istikrarlarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir" denildi.

"2011 ÖNCESİNDEKİ DURUMUN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI"

Suriye'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladığu açıklama şöyle devam etti:

"Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir.

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor."

ERDOĞAN'IN NORMALLEŞME ÇAĞRISI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Suriye hükümeti ile normalleşme çağrıları yapıyor.

Erdoğan son olarak NATO Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı'mı görevlendirdim. O da muhataplarıyla göüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.