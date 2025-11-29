Suriye'den çağrı: Tüm vatandaşlarımızın dönüşüne açığız

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak mekanizmaları ele aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Şam'da Teşrin Sarayı'nda Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak mekanizmalar değerlendirildi.

"SURİYE TÜM VATANDAŞLARININ GERİ DÖNÜŞÜNE AÇIK"

Danimarka’nın ülkesinin temel ortaklarından biri haline geldiğini ifade eden Şeybani, "Danimarka’nın BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’nin birliğine ve ulusal kararına verdiği desteği takdir ediyoruz. Danimarkalı şirketlere, özellikle yenilenebilir enerji alanında Suriye’de yatırım yapmaları çağrısını yineledik"dedi.

Suriye’nin tüm vatandaşlarının geri dönüşüne açık olduğunu vurgulayan Şeybani, "Mültecilerin güvenli dönüşünü kolaylaştıracak pratik adımlar konusunda bugün kapsamlı bir mekanizma üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.

Ayrıca konuşmasında İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne yönelik saldırısını hatırlatan Şeybani, Danimarka’nın bu saldırıyı kınadığını aktararak, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma ve Arap Birliği’ne çağrıda bulundu.

"MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ KONUSUNDA SURİYE HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Danimarka’nın Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşasına destek vereceğini belirterek, bazı Danimarkalı şirketlerin ülkede yatırım fırsatları aradığını söyledi.

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması temennisinde bulunan Rasmussen, "Birçok Suriyeli mülteci uygun koşullar sağlandığında ülkelerine dönmek istiyor. Bu konuda bazı dosyaları incelemek üzere özel bir komite kurduk ve Suriye hükümetiyle görüşeceğiz" dedi.