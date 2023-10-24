Suriye'den İsrail'e 2 roket saldırısı
İsrail ordusu, Suriye topraklarından atılan iki roket sonucunda Golan Tepeleri nde sirenlerin çaldığını açıkladı.
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Suriye topraklarından iki roket atıldığını açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından atılan roketler nedeniyle işgal altındaki Golan Tepelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Atılan roketlerin ikisinin de boş araziye düştüğü aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun roketlerin atıldığı bölgeyi topçu saldırısıyla vurduğu kaydedildi.
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