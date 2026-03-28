Suriye'den Tenef Üssü açıklaması: İHA'larla saldırı düzenlendi

Suriye, Irak-Ürdün-Suriye sınırlarının kesiştiği Tenef Askeri Üssü'ne çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin Suriye'de geçici yönetime bağlı Ordu Operasyon Komutanlığı'na dayandırdığı haberde saldırıya dair bilgi verildi.

Haberde, ülkenin güneyindeki Tenef Üssü'ne İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı aktarılan haberde, ordu birliklerinin saldırıya zamanında müdahale ederek İHA'ları etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.