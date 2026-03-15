Suriye'den 'yeniden inşa' açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'da akredite diplomatik heyet için verilen iftardaki konuşmasında, Suriye'nin yeni döneminde hükümetin izleyeceği iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şeybani, "Şimdi yeni bir aşama başladı, devlet ve kurumlarının inşası" dedi. Şeybani, Suriyelilerin fedakarlıklarına "bağlılığın, onurlu, istikrarlı, müreffeh ve adil bir Suriye kurmak" olduğunu belirterek, yeni Suriye'nin vatandaşlık ve adalet üzerine kurulacağını söyledi.

Şeybani, bu yıl newrozun ulusal bayram olarak kutlanmasının ülkedeki tüm toplumsal bileşenlere duyulan saygının göstergesi olduğunu ifade etti.

Suriye'nin bölgede ve uluslararası alanda yerini yeniden kazanmayı hedeflediğini kaydeden Şeybani, dış politikanın Suriyeli vatandaşlar hizmet etme ilkesi üzerine kurulduğunu söyledi.

"Yeniden inşanın ulusal bir öncelik" olduğuna işaret eden Şeybani, hükümetin hasarın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve temel ihtiyaçların belirlenmesi için bir süreç başlattığını, ülkenin yeniden inşasını desteklemek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.