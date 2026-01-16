Suriye devlet televizyonu: Mihraç Ural ve Bahoz Erdal Tabka'ya geldi
Mihraç Ural ile Bahoz Erdal'ın Fırat batısındaki Tabka kentine geldiği duyuruldu.
Kaynak: AA
Suriye devlet televizyonu, Mihraç Ural ile Fehman Hüseyin'in (Bahoz Erdal) Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentine geldiğini duyurdu.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed Colani'nin (Ahmed Şara) başkanlık ettiği Suriye geçici hükümetine bağlı askeri güçleri kaynak gösterdiği haberinde, PKK liderlerinden "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında YPG/SDG'nin tuttuğu bölgedeki Tabka kentine geldiğini öne sürdü.
Hüseyin'in "YPG/SDG'lileri yönettiği" kaydedilen haberde, Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı öne sürüldü.