Suriye devlet televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapıldı

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan mutabakatın ardından Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, ilk kez Kürtçe yayın yaptı.

El-İhbariyye kanalı sunucusu, Mesud Barzani'ye yakın "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) ile Şam'da yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

ENKS üyesi Nemat Davut da Colani ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Colani ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Davut, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.