Suriye diken üstünde

Dış Haberler

Suriye’de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir El Şam’a (HTŞ) bağlı cihatçı grupların azınlıklara yönelik saldırılarına karşı protestolarla başlayan gerilim tırmanıyor. Geçici yönetimin “Esad milisleri” ve “Hizbullah üyelerine” karşı Alevilerin yaşadığı Suriye’nin batısında başlattığı operasyonlarda çatışmalar artıyor.

HUMUS’TA ÇATIŞMA

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Humus kentinde yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğunu aktardı. SOHR, önceki gün yaşanan çatışmaların Şam’daki geçiş hükümetine bağlı güçlerle “Hizbullah üyelerinin Suriye ve Lübnan arasında transferinden sorumlu gruplar” arasında yaşandığını iddia etti.

SOHR, “Alevi üyelerden oluştuğunu” belirttiği “Telkele Taburu Şehitleri’’ isimli 312 kişilik silahlı bir grubun liderlerinin öldürüldüğü ve bir kısmının tutuklandığını, grubun bu şekilde dağıtıldığını belirtirken, toplam kaç kişinin öldürüldüğüne dair net bir bilgi paylaşmadı. SOHR, Humus kırsalındaki Al-Qabo köyünde de bir çocuğun da açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini ve eylemlerin kamuoyunda geniş çaplı bir öfkeye yol açtığını belirtti.

OPERASYON SÜRÜYOR

Suriye televizyonu, Askeri Operasyonlar Dairesi’nin Humus kırsalına büyük takviye birlikler gönderdiğini bildirdi. Geçici yönetimin Askeri Operasyonlar Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı güçler, dün çok sayıda “Esad rejimi kalıntısını” ve bir dizi şüpheliyi gözaltına aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye vilayetinin güneyinde yer alan Sett Markho bölgesinde başlattığı tarama operasyonları sırasında, çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu bildirdi.

TAHRAN’DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, HTŞ yönetimi ve Arap Birliği’nin Tahran’ın Suriye’de kaos çıkardığına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Arap Birliği’ne seslenen Arakçi, “Sizin gibi biz de Suriye’de istikrar, barış ve kaosun önlenmesini istiyoruz” dedi.

Tüm etnik ve dini grupların güvenliğini sağlama çağrısı yapan Arakçi, dış müdahalelere karşı olduklarını kaydetti. Arakçi, “İsrail ve Amerika’nın aşırılıkçıları gerekçe gösteren toprak işgalini meşrulaştırmaya çalıştırdığı” uyarısı yaptı.

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‘BATI, RUS ÜSLERİNE SALDIRI PLANLIYOR’

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR), ABD ve Britanya istihbaratının “saldırı provokasyonuyla üslerin boşaltılması için plan yaptığını” iddia etti. Açıklamada “Washington ile Londra’nın bölge üzerinde kalıcı hakimiyet için Ortadoğu’da kaosu sürdürme hedefini belirlediği, ancak bölgesel istikrar açısından önemli bir etken olan Rusya’nın Akdeniz kıyısındaki askeri varlığının, bu planlarının gerçekleşmesini engellediği” belirtildi. SVR, CIA ve MI6’nın “kontrolleri altındaki IŞİD’e Rus üslerine saldırı talimatı vereceğini” kaydetti.

Rusya’nın Tartus’ta ve Lazkiye’de askeri üsleri bulunuyor.

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HTŞ’YE RET: ‘AŞIRILIKÇI ÇETELER’

Suriye’nin güneyindeki işgalini sürdüren İsrail, HTŞ’den gelen “sıcak mesajları” geri çevirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Jerusalem Post’a verdiği demeçte bu mesajları “yeni rejimi Batı’da pazarlama girişimlerinin bir parçası” olarak değerlendirdi. Esad sonrası Suriye’yi “rekabet eden gruplar ve aşırı ideolojilerle boğuşan parçalanmış bir devlet” olarak niteleyen Sa’ar, “Suriye’deki gerçeklik, istikrara kavuşmadı. Şam’daki rejim, meşru bir hükümet değil, esasen bir çetedir. İdlib gibi diğer bölgeler, aşırılıkçı İslamcı gruplar tarafından kontrol ediliyor” dedi. İsrail’in Suriye’deki Kürtlerin desteklenmesine diplomatik açıdan müdahil olduğunu belirten Sa’ar, “Kürtleri desteklemenin, hem ahlaki hem diplomatik açıdan ilkesel mesele” olduğunu dile getirdi.