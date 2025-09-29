Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "Suriye, İsrail'e tehdit oluşturmayacak"

Suriye'de cihatçı HTŞ'nin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerikan CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu. İsrail'in 8 Aralık'tan bu yana Suriye'de 1000'den fazla sivil ve askeri noktayı hedef aldığını belirten Şeybani 400'den fazla da sınır ötesi saldırı düzenlediğini söyledi.

Şeybani, İsrail'in, 1974'te BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücünün (UNDOF) konuşlandığı bölgede yeni alanları işgal ettiğine dikkati çekerek "UNDOF, görevini yapamıyor, durumun 8 Aralık öncesine dönmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"BUGÜN SURİYE, İSRAİL TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR"

Normalleşme ve İbrahim Anlaşmaları konusunda bu şartlarda konuşmanın zor olduğunu ifade eden Şeybani, "Bugün Suriye, İsrail tarafından tehdit ediliyor, Golan hala işgal altında" diye konuştu.

Şeybani, İsrail'i tehdit edecek Hizbullah veya İran destekli silahlı grupların Suriye'de bulunmadığının altını çizerek "8 Aralık'tan sonra sürekli bu politikamızı dile getirdik. Suriye, İsrail dahil hiç kimseye tehdit oluşturmayacak" dedi.

Şeybani, devlet dışı grupların elinde silah bulunmasının kaosa, iç savaşa ve bölünmeye yol açabileceğini vurguladı.

Şeybani, ayrıca Suriye'de Hristiyanların varlığının köklü olduğunu, farklı dini grupların özgürce yaşadığını ve hükümette Alevi, Dürzi, Hristiyan ve Kürt bakanların görev yaptığını vurguladı.

Ekonomiye ilişkin Şeybani, Baas rejiminin düşmesinden bu yana yaklaşık bir milyon kişinin ülkeye geri döndüğünü ve Türkiye ile Mısır'dan gelen 600 Suriyeli fabrika sahibinin ülkede fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdiklerini sözlerine ekledi.