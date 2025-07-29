Suriye, emperyal dizayn sürerken seçime gidiyor

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ABD‑İsrail emperyalist dizaynın sürdüğü Suriye’de çatışmanın tozu henüz dağılmazken Şam’daki cihatçı HTŞ yönetimi, 15-20 Eylül tarihleri arasında ayında seçime gidileceğini duyurdu. Buna göre Parlamento’daki sandalye sayısı 150’den 210’a çıkarılırken bunların üçte biri cihatçı yönetimin Devlet Başkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemeyle vilayetlerin meclisteki temsil oranı 2011 nüfus sayımına göre yeniden belirlenecek.

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha El Ahmed, seçim sürecinin uluslararası gözlemciler tarafından izleneceğini kaydetti. Suriye Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Newar el-Necme ise Rudaw’a verdiği demeçte Rojava Özerk Yönetimi’nin kontrolü altındaki bölgeler ile Süveyda ilinden de milletvekillerinin parlamentoya gireceklerini söyledi. Seçim takviminin ilan edildiği dönem, Şam’daki yeni yönetime yönelik ciddi eleştiriler ve anlaşmazlıklar ile istikrarsızlığın yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.