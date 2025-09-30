Suriye Enformasyon Bakanı'ndan Şam-SDG anlaşmasına ilişkin açıklama

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Suriye'de SDG ile Şam hükümeti arasında varılan anlaşmadan yıl sonuna kadar olumlu sonuç alınmasını beklediklerini belirtti.

Mustafa, Al Arabiya kanalında katıldığı "Gece Buluşması" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mustafa, SDG ile 10 Mart Mutabakatı'na vurgu yaparak, Mazlum Abdi'nin savunma bakanlığı talebine ilişkin iddiaların basında yer alan haberlerden ibaret olduğunu söyledi.

SDG ile varılan anlaşmanın idari ve askeri yapıların devlet kurumlarına entegrasyonunu kapsadığını belirten Mustafa, "Anlaşmadan yıl sonuna kadar olumlu sonuç bekleniyor" dedi.

Mustafa, iç ve bölgesel koşulların artık daha netleştiğini, SDG'nin bu gelişmeler doğrultusunda bir inceleme sürecine girdiğini ve bu süreçten olumlu sonuçlar çıkmasını temenni etti.