Suriye Enformasyon Bakanlığı: "Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır"

Suriye Enformasyon Bakanlığı Suriye'de sürdürülen entegrasyon görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28'inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasındaki temaslar şu anda askıya alınmıştır" dedi.

MAZLUM ABDİ "ORTAK BİR ANLAYIŞ OLUŞTU" DEMİŞTİ

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasından önce bugün öğlen saatleride bir toplantıya katılan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, "Taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır" demişti.

Abdi'nin açıklamasının yanısıra, çeşitli kaynaklar Şam Yönetimi ile SDG'nin 13 maddelik bir plan üzerinde anlaşıldığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

Suriye’de yayın yapan El-Vatan gazetesi ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “yakın zamanda anlaşma” iddialarını yalanlamıştı.