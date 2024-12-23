Suriye etkisi: Erdoğan anketlerde öne geçti!

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik gerçekleştirilen son ankete göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktı.

Asal Araştırma, Aralık 2024 "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?" anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Şirketin 1860 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Erdoğan ve Yavaş veya Erdoğan ve İmamoğlu'nun yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili katılımcıların tercihi soruldu.

Yavaş ve Erdoğan'ın yarışacağı seçimde katılımcıların tercihi şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan :Yüzde 42.0

Mansur Yavaş:Yüzde 39.4

Fikrim yok/Cevap yok:Yüzde 18.6

Katılımcıların, İmamoğlu ve Erdoğan'ın karşı karşıya geleceği seçimde ise tercihleri şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan :Yüzde 45.5

Ekrem İmamoğlu :Yüzde 36.3

Fikrim yok/Cevap yok:Yüzde 18.2

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?



🟧Recep Tayyip Erdoğan :%42.0

🟧Mansur Yavaş:%39.4

🟧Fikrim yok/Cevap yok:%18.6



🟥Recep Tayyip Erdoğan :%45.5

🟥Ekrem İmamoğlu :%36.3

🟥Fikrim yok/Cevap yok:%18.2



🗓Aralık 2024 👥1.860 pic.twitter.com/575yO8EPBh — Asal Araştırma (@AsalArastirma) December 23, 2024

Her iki durumda da "fikrim yok/ cevabım yok" diyenlerin oranının birbirine yakın olması dikkat çekti.

Öte yandan anket verilerinde Erdoğan'ın oy oranının yüksek olduğu görüldü. Erdoğan'ın oy oranının yüksek olmasının Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili aktif rol üstlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.