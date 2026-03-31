Suriye, Gazze, İran dahi çare olamıyor

Haber Merkezi

İktidar, Orta Doğu'daki gelişmeleri iç siyasette bir manivela gibi kurgularken, kamuoyu yoklamaları "soğuk duş" niteliğinde sonuçlar veriyor. Ekonomik kriz, açık ara gündemin lideri durumunda. Trump'ın desteği ile Suriye ve Filistin konularında yazılmaya çalışılan başarı hikâyesi, Cumhur İttifakı'nın derdine ilaç olmadı. Mart ayı içinde yapılan anketlerde, AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldığında bile yüzde 30 bandında kaldı.

Seçmenin üçte birine yakın bölümünün bir partiyi destekleme konusundaki kararsızlığı devam ederken, halkın "en önemli sorunu" algısı değişmedi. Halkın yüzde 70'e yakın kesimi, ekonomik sıkıntıların en temel sorun olduğunu ifade ediyor. Erdoğan ve kabinesinin İran gerilimi üzerinden yürüttüğü "güvenlik" söylemi ise beklenen etkiyi göstermedi.

Erdoğan, rakipleri karşısında geride. İmamoğlu, cezaevinde bile Erdoğan'ın önünde. Yavaş farkı daha da açımış durumda.

‘SİLİP SÜPÜRECEĞİZ’

Kamuoyu yoklamaları peş peşe açıklanırken, konuyla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının oyları silip süpüreceğini" savunurken; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında adaylarının yüzde 60'ın altında oy alması durumunda bunu başarısızlık sayacağını dile getirdi. Metropoll'ün son verileri de Özel'i doğrular nitelikte.