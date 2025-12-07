Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Şeybani: "İsrail dahil herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Suriye’deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını, İsrail dahil herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forum’a katılan Şeybani, Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) belirlediği yeni rejimin yaşadıkları, uluslararası yaptırımlar ve İsrail'in Suriye'ye yönelik politikaları üzerine konuştu.

HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesiyle başlayan ‘geçiş sürecinden’ bahseden Şeybani, bu süreçte karşı karşıya oldukları sorunlardan birinin İsrail olduğunu söyledi. Şeybani, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikaları üzerinde çalışılmazsa istikrarsızlaştırma girişimlerinin her zaman olacağını dile getirdi.

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu öne süren Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır" dedi.

İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi ve ‘bazı mezhep veya unsurların hareketleri’ üzerine bahis oynamayı bırakmasını istediklerini aktaran Şeybani, İsrail dahil herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.