Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Şeybani: "Türkiye'de Suriye Büyükelçiliği açmaya yaklaştık"

Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Türkiye'de büyükelçilik açmaya yaklaştığını ve Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var" dedi.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Şeybani, başkent Londra'daki İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Yeni Suriye için Dış Politika" başlıklı oturumda konuştu.

Oturumda, Bakan Şeybani'ye AA muhabiri, "Yeni yılda Suriye'nin yurt dışı misyonlarında personel değişikliği olacak mı? Türkiye, Suriye'ye büyükelçi atarken, Şam henüz bunu yapmadı. Ankara'ya ne zaman büyükelçi atamayı planlıyorsunuz? Bu adım için herhangi bir zaman çizelgesi belirlendi mi?" sorularını yöneltti.

Şeybani, ülkesinin yurtdışındaki diplomatik misyonlarıyla ilgili elbette yeniden yapılanma olacağını ifade ederek, "Bu, duygusal bir tepki değil, bir plana göre gerçekleştiriliyor" dedi.

Bakan Şeybani, ülkesinin Türkiye'ye büyükelçi atanmasına ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki Suriye Konsolosluğunun yükünü azaltmak için Gaziantep'te bir konsolosluk açtık. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanlığının onayını aldık. Ankara'daki Suriye Büyükelçiliği ise kiralanmıştı ancak Suriye rejimi, kira ödemelerini yapmadı ve bu mülkü kaybettik. Türk hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de Suriye Büyükelçiliği açmaya yaklaştık. Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var."