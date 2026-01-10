Suriye geçici hükümeti, Halep'teki çatışmaların sona erdiğini duyurdu

Suriye'nin Halep kentinde HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar 5'inci gününde sona erdi.

HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar, Kürtlerin yoğun yaşadığı Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde kontrolü ele geçirdi.

1 Nisan'da imzalanan mutabakat doğrultusunda Şam yönetimi, bölgedeki SDG güçlerinin çekilmesi amacıyla mahalleleri kuşatma altına alırken bölgede yaşayan siviller göçe zorlandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre Şam yönetimine bağlı güçler, kentte "kontrolün sağlandığını" duyurdu.

Şam güçleri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm "askeri operasyonların" yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, silahlı güçlerin tüm sağlık ve kamu tesislerini "devlet kurumlarına" teslim etmeye başlayacağı ve Şeyh Maksud Mahallesi sokaklarından kademeli olarak çekileceği ifade edildi.

"HASTANE HEDEF ALINDI" İDDİASI

Öte yandan Halep’in Şeyh Maksud mahallesinde bulunan Halid Fecir Hastanesi’nin Şam yönetimine bağlı güçler tarafından sistematik ve doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Özerk Yönetim tarafından yayımlanan acil çağrı metninde, sivil bir tıbbi tesis olan Halid Fecir Hastanesi’nin aralıksız bombalanmasının “uluslararası yasaların açık bir ihlali” olduğu ifade edildi.

"SİVİLLER EN TEMEL HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKILIYOR"

Açıklamada, “Bu bombardımanların devam etmesi, halihazırdaki insani ve sağlık felaketini daha da derinleştirecek, sivilleri en temel hakları olan tedavi hakkından mahrum bırakacak, kurbanların sayısını artıracak ve halk arasında korku ile dehşetin yayılmasına neden olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası güçlere müdahale çağrısı yapılan açıklamada "Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletler’i, insani yardım ve hak örgütlerini, bombardımanın durdurulması için derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Hastanenin ve tüm tıbbi tesislerin tam güvenliğinin sağlanması, sağlık ekiplerinin çalışmalarını hiçbir engel ve kısıtlama olmaksızın sürdürmesinin garanti altına alınması hayati bir zorunluluktur" dendi.

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, hastanede çok sayıda sivilin ve Asayiş üyesinin bulunduğunu ifade ederek, Şam yönetimini çözüm yerine çatışmayı körüklemekle suçladı.

"ŞAM YETKİLİLERİ, DİYALOG YERİNE SAVAŞI TERCİH ETTİ"

Ahmed, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

“Halep’te günlerdir süren şiddetli saldırılara rağmen Kürt tarafı, Suriye hükümeti ile daha önce varılan tüm rızaya dayalı anlaşmalara bağlı kalmıştır. Ancak Şam yetkilileri, Kürt mahallelerini doğrudan hedef alarak mevcut anlaşmaları fiilen bitirmeyi ve diyalog yerine savaş yolunu tercih etmiştir.”