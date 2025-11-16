Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Ebu Kasra, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yevkurov'la görüştü

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov'un başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Geçici hükümetin resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Bakan Ebu Kasra, Yevkurov'un başkanlık ettiği Rus heyeti ile Şam’da görüştü.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON ELE ALINDI

Haberde, görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği alanlarının ele alındığı, ayrıca karşılıklı çıkarları gözeten ve ortak hedeflere hizmet edecek şekilde koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesinin de gündeme geldiği belirtildi.