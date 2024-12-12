Suriye geçici hükümeti: Türkiye'den 'büyükelçiliğin yeniden açılacağı' konusunda söz aldık

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) himayesinde kurulan geçici hükümet, diplomatik misyonlarını yeniden başlattıkları için çeşitli ülkelere teşekkür etti

HTŞ liderliğindeki Suriye Kurtuluş Hükümeti, Şam'daki diplomatik misyonlarını yeniden faaliyete geçiren Mısır, Irak, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Bahreyn, Umman ve İtalya'ya teşekkürlerini iletti.

"DOĞRUDAN SÖZ ALDIK"

Telegram üzerinden yapılan açıklamada hükümetin ayrıca Katar ve Türkiye'den de Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair “doğrudan söz” aldığı belirtildi.

Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini 26 Mart 2012 tarihinde askıya almıştı.

Açıklamda, “Suriye halkı bu onurlu duruşları unutmayacaktır ve halkın iradesine, Suriye devletinin egemenliğine ve topraklarının bütünlüğüne saygı duyan tüm ülkelerle sağlıklı ilişkiler kurmayı umuyoruz” denildi.