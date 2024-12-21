Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı belli oldu

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirildi.

Suriye'de Baas Partisi'ni deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurdu.

İdlib'deki idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

1987 yılında Haseke'de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Şeybani, Suriye'de 2011 yılında Baas karşıtı hareketlerin içinde oldu.

SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS İKTİDARI SONA ERDİ

Suriye'de 1963 yılında iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı, 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası istikrarsızlık döneminin ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların 27 Kasım'da başlattıkları operasyon ile sona ermişti. 24 yıldır ülkeyi yöneten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeden ayrılarak Rusya’ya gitmişti.