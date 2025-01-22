Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı'ndan Kürtçe paylaşım

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani oldu, sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşım yaptı.

Suriyeli Kürtlere “Herkesin eşit olduğu bir ülkeyi birlikte inşa edelim” çağrısı yapan Şeybani, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’deki Kürtler, Suriye halkının çeşitliliğine güzellik ve ışık katıyor. Suriye’deki Kürt toplumu, Esad rejimi tarafından büyük bir haksızlığa uğradı. Herkesin eşitlik ve adaleti hissettiği bir ülkeyi hep birlikte inşa edelim."

Kurd li Sûriyê bedewî û ronahiyê li cihêrengiya gelê Sûriyê zêde dikin. Civaka Kurd li Sûriyê ji aliyê rejîma Esed ve rastî neheqiyê hat. Em ê bi hev re welatekî ava bikin ku her kes tê de wekhevî û edaletê hîs bike. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 21, 2025

İLHAM AHMED'DEN ANAYASA VURGUSU

Rudaw’ın haberine göre Şeybani’nin mesajına mesajla karşılık veren Kuzey Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İham Ahmed, “Sayın Esad Şeybani'nin Kürtlerle ilgili açıklamasına saygı duyuyoruz. Kürtlerin hakları anayasada kabul edildiği zaman Kürtler Suriye toplumuna rengini katmış olacak. Yeni, çok renkli, merkezi olmayan Suriye'yi hep birlikte inşa edebiliriz” şeklinde konuştu.