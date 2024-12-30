Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan’a olan davetini kabul ettiğini açıkladı.

Suriye geçici hükümeti tarafından atanan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan’a davetini kabul ettiğini söyledi.

Bakanlığa 10 gün önce atanan Şibani, HTŞ'nin kontrol ettiği Idlib'deki idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.