Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, Rojava'daki savaş suçlarını kabul etti

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümetinin Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği alanlara yönelik saldırılar sırasında bazı yerlerde savaş suçu işlendiğini kabul etti.

Bakanlık, sorumlular hakkında "yasal işlem" başlatıldığını duyurdu.

Geçici hükümetin Savunma Bakanlığı’na bağlı "Güvenlik ve Askeri Polis Komutanlığı", 22 Ocak 2026 Perşembe gecesi, Rojava bölgesindeki saldırılar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tüm birliklere verilen açık emir ve talimatlara rağmen, Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonlar esnasında yasalara aykırı bazı ihlal ve davranışlar tespit edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şam yönetiminin bu açıklaması, Halep’te Kürtlerin yoğun yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ile Rojava’nın diğer bölgelerine yönelik saldırılar sırasında kaydedilen görüntülerin ardından geldi.

Sosyal medyada yayılan ve hem sivillere hem de SDG'li militanlara yönelik "savaş suçu" niteliği taşıyan görüntüler, hem yerel hem uluslararası basında ses getirmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

"KURUMSAL DEĞİL BİREYSEL" SAVUNMASI

İhlallerin "kurumsal değil bireysel" olduğu savunulan açıklamada, "Bu davranışlar bireyseldir ve ordunun genel disiplinini yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

"Güvenlik ve Askeri Polis Komutanlığı", ihlalde bulunanlara karşı "yasal prosedürlerin işletildiğini" ve "soruşturmaların sürdüğünü" vurguladı.