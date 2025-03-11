Suriye geçici hükümetinin, SDG'nin ardından Dürzilerle de anlaştığı iddia edildi

Suriye'de geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle Şam'da bir araya geldi.

ANKA'nın aktardığına göre görüşmelerde, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, şu ifadeler yer aldı:

''Süveyda Valiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, katılımcıların önemli ulusal ve yerel konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Görüşmede ayrıca, Suriye tarihinin bu tarihi aşamasının, özgür Suriyelilerin, zorlu bölgesel ve uluslararası koşullara ve Suriye'nin, topraklarının ve halkının birliğine karşı oynanan oyunlara rağmen, adaletin, hukukun ve Suriye halkının tüm kesimlerinin adil temsilinin hüküm sürdüğü bir vatan özlemi içinde olduğu önemi vurgulandı."

Colani'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara, Süveyde Valiliği'nden gelen ve aralarında aydın ve akademisyenlerin bulunduğu seçkin bir heyetle bir araya geldi" denildi.

Süveyda Valiliği de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Colani ile görüşüldüğünü aktardı.

Yapılan görüşmelerde, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandığı öne sürüldü.

Buna göre; Şam, Süveydalı olma zorunluluğu olmayan'' bir vali ve polis şefi atayacak. Kentte asayişi sağlayan silahlı Dürzi grupları İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve yerel polisler sadece Süveyda halkından olacak.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Colani, SDG lideri Mazlum Abdi ile de dün 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı.