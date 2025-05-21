Suriye her an çökebilir

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada Suriye’nin haftalar içinde bir iç savaşın eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu. Rubio, Suriye’deki cihatçı yönetimin "potansiyel bir çöküşe ve destansı boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa belki birkaç ay değil, birkaç hafta uzakta" olduğunu söyledi.

Rubio, "Bizim değerlendirmemiz şu ki, açıkçası, karşı karşıya oldukları zorluklar göz önüne alındığında, geçici yönetim belki haftalar içinde – aylar değil – çöküşün eşiğine gelebilir ve ülkenin fiilen parçalanacağı, devasa boyutlarda bir iç savaş başlayabilir" ifadelerini kullandı. Rubio, "Dış yardımlara devam edeceğiz" açıklamasında da bulundu.

AB YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Avrupa Birliği, 2011’den bu yana Suriye’ye uyguladığı kapsamlı ekonomik ve bireysel yaptırımları tamamen kaldırma kararı aldı. Fransız haber ajansı AFP’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, karar AB üyesi ülkeler arasında oy birliğiyle alındı.

AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu. AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Yaptırımlar Esad yönetimine karşı hayata geçirilmişti. 8 Aralık 2024'te cihatçıların ülkeyi ele geçirmesinin ardından yeni bir döneme girilen Suriye'de Batılı ülkeler geçmişte "terörist" ilan ettikleri HTŞ Lideri Muhammed el Colani'nin yönetimini tanımaya başladılar.

Hafta sonunda Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Colani ile el sıkışmıştı. Trump, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları

kaldıracaklarını açıklamıştı.

5'E Mİ AYRILIYOR?

Suriye ve Suudi Arabistan medyasına göre ise cihatçı hükümetin İçişleri Bakanlığı yeniden yapılandırmaya yönelik kapsamlı bir plan başlattığını aktardı. Kaynaklara göre, bu yeni adım ülkenin beş ana güvenlik bölgesine bölünmesini içeriyor.

Her bir bölgenin başına, doğrudan İçişleri Bakanı’na bağlı bir yardımcı atanacak. Yeni plana göre Suriye beş ana güvenlik bölgesine ayrılacak:

• Doğu Bölgesi: Haseke (Rojava), Rakka, Deyrizor

• Kuzey Bölgesi: Halep, İdlib, Kıyı Bölgesi; Lazkiye, Tartus

• Merkez Bölgesi: Humus, Hama

• Güney Bölgesi: Şam, Dera, Süveyda, Kuneytra.

WASHINGTON ZİRVESİ

Öte yandan Türkiye-ABD-Suriye Çalışma Grubu Toplantısı'nın ise dün Washington’da başlaması planlanıyordu. Toplantının ABD ile Suriye arasında geçtiğimiz hafta liderler düzeyinde doğrudan temas başlatılması ve ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından yapılması önem taşıyor.

Suriye merkezli trafik hızlanırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, cihatçıların Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

AA’nın güvenlik kaynaklarından derlediği bilgiye göre Kalın görüşmede, “Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin” altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı belirtti.