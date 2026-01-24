Suriye için iki acil çağrı: Kalıcı ateşkes, insani koridor

Suriye’de HTŞ rejiminin saldırılarının durması ve dört günlük ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için girişimler dün de sürdü. ABD’nin devreye girmesiyle HTŞ ile SDG arasında salı günü ilan edilen ateşkesin uzatılması için ABD, Erbil, SDG ve HTŞ arasında yoğun bir trafik sürdürüldü.

Erbil’de ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper ile bir araya gelen SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, görüşmenin “yapıcı ve verimli” geçtiğini açıkladı. Abdi, “Mevcut ateşkesi korumak ve gerçek bir entegrasyonu sağlamak için tüm imkânlarımızla ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.

ROJAVA’DA DERİN ENDİŞE

ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rojava’daki durumun “derin endişe” yarattığını belirterek ateşkesin mutlaka korunması gerektiğini söyledi. McGurk, özellikle IŞİD tutuklularının bulunduğu tesislerde yaşanacak herhangi bir güvenlik zafiyeti, uluslararası sonuçlar doğuracağını kaydetti.

ANLAŞMANIN İLK ADIMI

SDG 2 bin IŞİD’linin tutulduğu Aktan Cezaevi’nden çekildi. Şam rejimi bu adımın 18 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu açıkladı. SDG daha önce El Hol Kampı’ndan da çekilmişti.

Şam yönetimi SDG’nin kontrol ettiği alanlara yönelik saldırılar sırasında bazı yerlerde sivillere yönelik yasalara aykırı davranışlar sergilendiğini itiraf etti. HTŞ yönetiminin "Güvenlik ve Askeri Polis Komutanlığı"nın açıklamasında, "Verilen açık emir ve talimatlara rağmen, operasyonlar esnasında yasalara aykırı bazı ihlal ve davranışlar tespit edilmiştir" denildi.

İNSANİ KORİDOR ÇAĞRISI

HTŞ’nin kuşatmaya aldığı Haseke ve Kobani’de insani durum ise giderek kötüleşiyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi Şam Temsilcisi Mahabad Tezyani, ateşkes ve Kobani’de insani koridor açılması için Ahmet El Şara yönetimi temas halinde olduklarını açıkladı.

Kobanililer de kısıtlı imkanlarla seslerini duyurmaya çalışırken kentin her yönden kuşatıldığını; elektrik, su, yakıt ve ekmek kalmadığını söyleyerek, acilen insani koridorun açılmasını ve şehre yardım ulaştırılmasını istiyor.

Avrupa’da temaslarda bulunan Irak Kürdistanı Başkanı Mesud Barzani Kobani’nin kuşatılmasına tepki göstererek Colani’ye herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu söylediğini belirterek, “Kobani’ye el uzatın" dedi.

BM: 134 BİN KİŞİ GÖÇTÜ

BM Güvenlik Konseyi ise Suriye gündemiyle toplandı ve taraflara ateşkese uyma, sivilleri koruma ve siyasi diyaloğa katılma çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Khalid Khiari, çatışmaların göç ve can kaybına yol açtığını söyledi. BM Uluslararası Göç Örgütü, Rojava ve Suriye’nin kuzeydoğusunda 134 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. IOM saldırılar ve tehditler durmazsa yaşanan bu büyük göç dalgasının katlanacağını kaydetti.

HTŞ’nin olası saldırılarına karşı ise Haseke, Kamışlı ve Kobani gibi kentlerde halk sokaklarda nöbet tutmaya devam ediyor.

Bölge genelindeki Kürtler, olası saldırılara karşı gece gündüz mahallelerini korumaya çalışıyor.

RAKKA’DA IŞİD BAYRAĞI

Suriye’nin teyit platformu VeSyria, Rakka’nın Kerame kasabasının girişinde IŞİD bayrağının açılarak dalgalandırıldığını gösteren videonun doğru ve gerçek olduğunu açıkladı. 21 Ocak’ta, “IŞİD’in Rakka’ya geri döndüğü ve kenti kontrol altına aldığına” yönelik bir video sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.