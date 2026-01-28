Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan Nüfus İşleri'ne 'Kürtlere vatandaşlık' talimatı

Suriye geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, 2026 yılına ait 13 Sayılı Kararname’nin uygulanmasına yönelik yürütme talimatlarının hazırlanması ve işlemlerin Kürt vatandaşlar için azami ölçüde kolaylaştırılması amacıyla Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nü görevlendirdi. Talimatların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar hazırlanması istendi.

SANA’nın haberine göre; 16 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan 13 Sayılı Kararname’nin dördüncü maddesinde şu hükmün yer aldığı hatırlatıldı: “1962 yılında Haseke ilinde yapılan genel nüfus sayımına dayalı olarak uygulanan tüm olağanüstü yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden, kayıt dışı olanlar dâhil olmak üzere tüm Kürt kökenli vatandaşlara Suriye vatandaşlığı verilir ve haklar ile yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.”

Kararnamenin yedinci maddesinde ise, “İlgili bakanlıklar ve kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanması için gerekli yürütme talimatlarını, her biri kendi görev alanı çerçevesinde yayımlar” hükmü yer alıyor.

Bu kapsamda, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nden, Kararnamenin uygulanmasını sağlayacak yürütme talimatlarının derhal hazırlanması, Kürtlere yönelik işlemlerin mümkün olan en üst düzeyde basitleştirilmesi ve söz konusu talimatların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar Bakanlığa sunulması istendi.

El Kaide kökenli Heyer Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), 16 Ocak’ta yayımladığı 2026 yılına ait 13 Sayılı Kararname’de, Suriyeli Kürtlerin Suriye halkının asli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, kültürel ve dilsel kimliklerinin ise çok kimlikli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulamıştı.