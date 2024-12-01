Suriye, İdlib'e hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 20 yaralı

Suriye ve Rusya'ya ait uçakların İdlip'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Rusya'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib merkeze en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.

Kenti hedef alan saldırılar, hasara yol açtı.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.