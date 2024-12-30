Suriye ilişkilerinden Kürt halkı rahatsız

Haber Merkezi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 21-25 Aralık 2024 tarihlerinde, Suriye gündemine dair Kürt yurttaşlarla anket çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Dersim ve Van'da yapılan anket çalışmasına 761 kişi katıldı. Ankete göre, Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yüzde 78'i Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerini 'olumlu bulmuyor' ve yüzde 92,4'ü Kürtlerin yönetime katılmasının doğru olacağını söylüyor.

ÇOĞUNLUK ŞERİAT DEVLETİ KURACAKLAR DİYOR

Ankette ilk olarak “Esad’ın gidişi sonrası Suriye’de yeni yönetimin kim/hangi grup tarafından devralındığını biliyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 94,9’u "Evet" yanıtını verdi.

Açık uçlu sorulardan olan “Esad sonrasında yönetimi devralan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile birlikte Suriye’yi bekleyen devlet/yönetim anlayışı sizce ne olacak” sorusuna ise katılımcıların yüzde 64,1’i "Şeriata uygun bir devlet", yüzde 23,5’i "Federal/özerk yapılanmalardan oluşan bir devlet" yanıtını verdi.

İSTİKRAR SAĞLANMAYACAK

Katılımcıların yüzde 84,6’sı ise "HTŞ’nin Suriye’de gerilimi bitiremeyeceğini", "HTŞ’nin istikrarlı bir Suriye sağlayamayacağını" düşünüyor. “Suriye’de yeni kurulan hükümetin yönetim pratiklerinin Kürtlerin lehine olacağını düşünüyor musunuz” sorusuna katılımcıların sadece yüzde 6,6’sı "Evet", yüzde 21’i ise "Kısmen" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 59,8’i ise yeni yönetimin Kürtlerin lehine olmayacağı görüşünde.

Türkiye’nin Suriye ile mevcut ilişkilerini olumlu bulanların oranı yüzde 10,9'da kalırken, olumsuz bulanların toplam oranı yüzde 78,8 oldu.

“Suriye’deki yeni yönetimin Türkiye ile mevcut ilişkilerini, Suriye’de yaşayan Kürtlerin mevcut durumunu da göz önünde bulundurarak, nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 80,4’ü "olumsuz" yüzde 4,5’i ise "olumlu" bulduğu yanıtını verdi.

“Suriye’nin yeni yönetimine sizce Suriye Kürtleri dâhil edilmeli mi” sorusuna, görüşmecilerin yüzde 92,4’ü "Evet" yanıtını verdi. Ardından sorulan “PYD/SDG’nin yeni Suriye yönetimi ile uzlaşarak Kürtlerin mevcut kazanımlarını koruyabileceğini düşünüyor musunuz" sorusuna da görüşmecilerin yüzde 42’si "Evet" derken, yüzde 33’ü "Kısmen", yüzde 14,8’i de "Hayır" yanıtını verdi. “Suriye’de istikrarın sağlanması için sizce ne yapılmalı" sorusuna verilen en yüksek yanıt yüzde 16,2 ile tüm toplumsal yapıların kendi kaderlerini tayin edebileceği yönünde olurken katılımcıların yüzde 9,9’u Türkiye dahil tüm dış devletlerin Suriye’den çıkması gerektiğini belirtti.