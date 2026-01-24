Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Kobani’de sağlık sektörü çöktü, çocuk ölümleri başladı

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışma normal şartlarda bu akşam sona erecek.

Taraflar, ateşkesin uzatıldığı iddialarıyla ilgili farklı açıklamalar yapsa da SDG'nin kontrol ettiği şehirlerdeki kuşatma devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Suruç sınırında bulunan Kobani'de de insanî yaşam koşulları giderek kötüleşiyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, özellikle SDG'nin IŞİD ile mücadelesinde sembol bir şehir haline gelen Kobani'de birkaç gün önce internet, elektrik ve suyun kesildiğini, bölgenin insanî yardıma muhtaç hale getirildiğini belirtmişti.

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de Kobani'deki sağlık sektörünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. SOHR’a konuşan Kobani’deki Umut Hastanesi'ndeki bir doktor, yetersiz beslenmeye bağlı sıvı kaybı (dehidrasyon) ve dondurucu soğuklar nedeniyle 4 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Ayrıca, hastanede yaşanan elektrik kesintileri ve oksijen yetersizliği nedeniyle doğum sırasında yaşamını yitiren yeni doğan bebeklerin olduğu da bildirildi.

IKBY eski başkanı Mesud Barzani'nin kurduğu Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed, Kobani’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yürüttükleri çabaların sonuçlanmak üzere olduğunu ve yardımların yolda olduğunu duyurdu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan DEM Parti de Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak yaşamını yitirmesine ilişkin "Çocukların donarak ölmesine yol açan bu kuşatma, savaş değil sivilleri hedef alan bilinçli bir yok etme politikasıdır. Türkiye ve dünya kamuoyu bu suça sessiz kalarak sorumluluktan kaçamaz" açıklamasını yaptı.