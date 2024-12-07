Suriye, Irak ve İran'dan üçlü zirve

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

"ÜLKEYİ BÖLMEYİ AMAÇLIYORLAR"

Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ, 'terörle mücadelede' daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Sabbağ, Suriye'de yaşanan durumun dış destekli olduğunu ve ülkeyi bölmeyi amaçladığını ifade etti.

"KENDİ ÜLKEMİZ İÇİN SURİYE'Yİ SAVUNMALIYIZ"

İran'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğinin Suriye'nin güvenliğinden geçtiğini belirten ise Arakçi, "Kendi ülkemizi korumak istiyorsak Suriye'yi savunmalıyız” dedi. Arakçi ayrıca Suriye'ye desteklerinin kesilmeyeceğini de açıkladı.

Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de “Irak'ı savaş ve saldırılardan uzak tutmak istiyoruz. Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bazı ülkelere Bağdat'ta toplantı düzenleme önerisi sunmaya hazırlanıyoruz. Bölge ülke temsilcileriyle diplomatik görüşmeler devam edeceğiz" şeklinde konuştu.