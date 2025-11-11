Giriş / Abone Ol
Suriye, 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'a katıldı

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin "IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyon"a katıldığını duyurdu.

Dünya
  • 11.11.2025 23:32
  • Giriş: 11.11.2025 23:32
  • Güncelleme: 11.11.2025 23:35
Kaynak: AA
Suriye, 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'a katıldı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Suriye'de yeni hükümet, ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'a katıldı.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin "IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyon"a katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD’i yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kuruldu.

