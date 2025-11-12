Suriye, 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'a katıldı: Colani'den ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu.

Colani, ABD ile Suriye arasında ortak çıkarlar aradıklarını aktararak, "Güvenlik çıkarları ve ekonomik çıkarlar gibi üzerine inşa edebileceğimiz birçok ortak çıkarımız olduğunu gördük" ifadesini kullandı. Suriye'deki istikrarın ve istikrarsızlığın bölgeyi etkileyeceğine işaret eden Colani, "İstikrar ekonomiyle, ekonomi veya ekonomik kalkınma ise yaptırımların kaldırılmasıyla alakalı. Bu tartışma aylardır devam ediyor ve olumlu sonuçlara ulaştığımıza inanıyorum ancak hala nihai kararı bekliyoruz" diye konuştu.

"İSRAİL İLE DOĞRUDAN MÜZAKERELER YÜRÜTÜYORUZ"

Colani, Aralık 2024'ten bu yana Tel Aviv'in saldırılarına, ülkenin yeniden inşasına odaklandıkları için karşılık vermediklerini söyledi. Colani, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalinin güvenlik endişelerinden değil yayılmacı politikalarından kaynaklandığını belirterek, "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz ve anlaşmaya varma yolunda önemli mesafe katettik" dedi.

İsrail'in önce "kendini koruma" gerekçesiyle Golan Tepeleri'ni işgal ettiğini, ardından burayı "koruma amacıyla da Suriye'nin güneyinde şartlar dayattığını" belirten Colani, "Yani birkaç yıl sonra belki de Suriye'nin güneyini korumak için Suriye'nin merkezini işgal edecekler. Böyle böyle Münih'e ulaşacaklar" diye konuştu.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR

Colani, Suriye'de mezhep çatışmalarını aza indirgemek adına yeterli adımları atmadığına yönelik eleştirilere, "Devleti yeniden inşa etme, hukuku yeniden tesis etme aşamasındayız. 'Suriye'de hiçbir sorun yok' demiyorum. Henüz hikaye bitmedi" yanıtını verdi.

IŞİD’LE MÜCADELEDE KENDİ GÜCÜNE GÜVENİYOR

Rusya ile ilişkilerin Suriye açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Colani, "Rusya'ya ihtiyacımız var çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi. Bazı konularda onların oyuna ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Beşar Esad'ın durumunun, Rusya açısından hassas ve karmaşık bir konu olduğunu aktaran Colani, "Suriyeliler olarak Esad'ın adalet önüne çıkarılmasını talep etme hakkımızdan geri adım atmayacağız" dedi.

Suriye'nin artık IŞİD'le mücadeleyi tek başına sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Colani, hükümetin kontrolünde olmayan silahlı grupların varlığının, IŞİD gibi örgütlerin yeniden güçlenmesi için uygun zemin oluşturduğunu vurguladı.

Colani, "En makul çözüm, Suriye'deki SDG askerlerinin entegrasyon sürecini denetlemesi. Suriye topraklarının korunması ise devletin sorumluluğunda olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

COLANİ'YE GÖRE BÖLGEDEKİ KRİZLERİN KAYNAĞI, BATI'NIN YANLIŞ ADIMLARI

Colani, bugüne kadar birçok savaşta yer aldığını ancak hiçbir zaman masum birinin ölümüne neden olmadığını iddia etti.

Bölgenin uzun süredir Avrupa ülkeleri ile ABD'nin yanlış politikalarından olumsuz etkilendiğini belirten Colani, "Bugün birçok ABD vatandaşı da bu politikaların hatalı olduğunu ve gereksiz savaşlara yol açtığını kabul ediyor" ifadesini kullandı.