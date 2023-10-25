Suriye: İsrail'in saldırısında 8 asker öldü

Suriye'de devlet kanalına konuşan bir askeri kaynak, yerel saatle 01.45 sıralarında İsrail'in Dera kenti yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 8 askerin öldüğünü, 7 askerin yaralandığını belirtti. Yetkili, saldırının maddi hasara yol açtığını belirtti.

İsrail'in Suriye'nin güneybatısında bulunan Dera kenti yakınlarındaki askeri noktalara yönelik hava saldırısında 8 Suriye askerinin öldüğü açıklandı.

Reuters'ın Suriye devlet haber ajansından (SANA) aktardığı bilgiye göre, İsrail yerel saatle gece 01.45 sıralarında Suriye'nin güneybatısında bulunan askeri mevzilere hava saldırısı düzenledi.

Dera kenti yakınlarındaki bir dizi askeri mevziyi hedef aldığını söyledi. Saldırıda 8 Suriye askerinin öldüğü, 7'sinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırının maddi hasara da neden olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, jetlerinin Çarşamba günü erken saatlerde Suriye ordusunun altyapısını ve havan fırlatıcılarını vurduğunu belirtmişti.

Ordu, bunu Suriye'den İsrail'e yönelik roket fırlatmalarına yanıt olarak tanımladığını söylemişti.