Suriye Lazkiye'de orman yangını: 3 itfaiye görevlisi yaralandı

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 2 gündür devam eden orman yangınına müdahale eden 3 itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayırbucak'ın Sukkariye ve Nisbi köylerinde dün başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 itfaiye görevlisi yaralanırken, 1 itfaiye aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, şiddetli rüzgar, zorlu arazi koşulları ve bölgede devrik Baas rejimi döneminden kalma patlayıcılar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer, acil destek çağrısı yaptı.