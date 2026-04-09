Suriye, Lübnan sınır kapısını geçişlere yeniden açtı

Cihatçı HTŞ'nin yönetimde olduğu Suriye, İsrail’in saldırı tehdidin ardından kapattığı Lübnan sınırındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı’nı yeniden açtığını duyurdu.

Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Allouş, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'a açılan Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nın açıldığı ve normal trafik akışının sabah itibariyle yeniden başladığını kaydetti.

İsrail ordusunun Lübnan’ın Suriye sınırında yer alan Masna Sınır Kapısı’na saldırı tehdidinin ardından Şam yönetimi Masna’nın karşısında yer alan Cdeydet Yabus Sınır Kapısı’nı geçişlere 4 Nisan’da kapatmıştı.