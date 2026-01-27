Suriye medyası: Şam ve SDG, şehir güvenliği konusunda anlaştı

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde oluşturulan Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yeni bir mutabakata varıldı. Varılan bu uzlaşının, bölgedeki askeri gerilimi sona erdirmesi ve idari yapının yeniden düzenlenmesi yolunda kritik bir adım olduğu belirtiliyor.

Rudaw'ın aktardığına göre; Suriye medyasında yer alan haberlerde mutabakatın ilk aşamasında, tüm askeri operasyonların derhal durdurulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Anlaşmanın diğer bir maddesi ise güvenlik paylaşımı üzerine oldu.

ŞEHİR MERKEZLERİ TAMAMEN SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLI EMNİYETE DEVREDİLECEK

Buna göre; Haseke, Kamışlı ve diğer bölgelerin şehir merkezlerinde güvenlik kontrolü tamamen Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet birimlerine devredilecek.

Uzlaşı kapsamında, SDG birimlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda da temel bir anlayış birliğine varıldığı ifade edildi.

Belirlenen yol haritasına göre, SDG şehir merkezlerinden çekilerek kırsal bölgelerde ve halihazırda bulundukları stratejik noktalarda mevcudiyetini sürdürecek.

NE OLMUŞTU?

SDG ile Şam arasında gerilim geçen senenin son çeyreğinde tırmanmıştı. SDG ile Şam arasında ocakta ateşkes sağlanmıştı. İlan edilen 4 günlük ilk ateşkesin süresi 24 Ocak Cumartesi günü saat 20:00 itibarıyla dolmuştu. Ancak aynı gün Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin 8 Şubat tarihine kadar, yani 15 gün daha uzatıldığı duyurulmuştu.

Görüşmeler sürerken bugün SDG Komutanı Mazlum Abdi, Şam'a gitmişti. Mazlum Abdi’nin yanı sıra İlham Ahmed de bugünkü görüşmelere katıldı.

Şam’daki bu üst düzey buluşmanın, 18 Ocak’ta imzalanan 14 maddelik mutabakatın sahadaki pratik adımlarını netleştirmesi için gerçekleştirildiği öğrenildi.