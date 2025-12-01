Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Colani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack bir araya geldi

Geçici Suriye hükümetinin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Şam'da bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Colani, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.