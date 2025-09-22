Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Colani, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi

Suriye'de geçici yönetimin atanmış cumhurbaşkanı ve HTŞ lideri Colani, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Colani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Colani, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var" dedi.

Colani, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasının ardından ABD Kongresi'nin de bu yaptırımları tamamen kaldırması gerektiği çağrısında bulundu.

Suriye'nin dış politikasını "tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak" sözleriyle özetleyen Colani, SDG Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye de değindi.

Colani, bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altında olduğunu ve "tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını" teyit ettiklerini ifade ederek, ülkenin tüm halklarının barış içinde bir arada yaşamasını amaçladıklarını öne sürdü.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da değinen Colani, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz. İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız" şeklinde konuştu.