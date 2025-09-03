Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araçla saldırı
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.
Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.