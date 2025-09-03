Giriş / Abone Ol
Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünya
  • 03.09.2025 22:49
  • Giriş: 03.09.2025 22:49
  • Güncelleme: 03.09.2025 22:57
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

