Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 1 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünya
  • 04.09.2025 09:46
  • Giriş: 04.09.2025 09:46
  • Güncelleme: 04.09.2025 09:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

