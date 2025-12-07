Giriş / Abone Ol
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Dünya
  • 07.12.2025 16:07
  • Giriş: 07.12.2025 16:07
  • Güncelleme: 07.12.2025 16:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Suriye'nin başkenti Şam'daki işlek bir caddede patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şam'ın en yoğun bölgelerinden biri olan ve Emevi Meydanı’na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı’nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bir bomba patladı.

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edilirken ilk belirlemelere göre, patlamada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Şam’daki Emevi Meydanı’nda, Esad'ın devrilmesinin yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapılıyordu.

Ayrıntılar geliyor

