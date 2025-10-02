Suriye'nin cihatçı HTŞ yönetiminin Savunma Bakanlığı heyeti, Moskova’da

Suriye'de cihatçı HTŞ yönetiminin Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El-Naasan başkanlığındaki Savunma Bakanlığı’na bağlı resmi bir heyet, Rusya’ya gitti.

Suriye resmi medyası, sabahın erken saatlerinde Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El-Naasan başkanlığındaki Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı resmi bir heyetin, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Telegram kanalına göre Suriye heyetini, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov karşıladı.

Ziyaretin, "iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştiği" savunuldu.