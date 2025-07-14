Suriye'nin güneyinde çatışma: En az 37 can kaybı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi toplumu ile Bedevi aşiretler arasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgedeki gelişmeleri izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, can kaybı 37’ye çıkarken yaşamını yitirenlerin büyük kısmını Dürziler oluşturuyor.

Olaylarda en az 50 kişinin yaralandığı da bildirildi.

Reuters’a konuşan Süveyda24 platformunun yöneticisi ve Dürzi araştırmacı Rayan Marouf, “Süveyda’da ilk kez mezhebe dayalı bir çatışma yaşanıyor. Bu gidişle bölge bir kan gölüne dönebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fransız haber ajansı AFP’ye açıklama yapan bir Şam yetkilisi ise çatışmaların kontrol altına alınması amacıyla bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.